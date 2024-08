美品　HERMES エルメス　カシミヤ　ノルディック柄ショールカラーカーディガン トップス 激安初売

ご覧頂きありがとうございます^_^



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



■ブランド/ HERMES エルメス



■サイズ/ S

着丈 67.5cm

身幅 49cm

裄丈 92cm

※当方で1点毎にメジャーで計測するため若干の誤差はご了承ください。



■カラー/ オフホワイト アイボリー



■デザイン/ ノルディック柄の立体的なデザインが秋冬らしいショールカラーのニットカーディガン。カウチンニットのように肉厚でこれからの季節にぴったりです。

超高品質なカシミヤ100%を贅沢に使っています。

エルメスジャポンタグの正規品です。



■素材/ カシミヤ



■状態/ 左袖後にうっすら汚れごあり(写真10枚目)ますが目立つようなものではなく中古品としては美品の状態です。古着にご理解のある方のみご購入下さい。



【注意事項】

*鑑定士の真贋済のブランドショップから購入しています。



*光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。



*USED品のため細かな傷や汚れの見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。



*お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。



以上ご理解のほどよろしくお願いいたします。商品の情報