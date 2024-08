Ja&Firsts Korea Journey レアセット アイドル ★決算

即購入⭕️

Ja&Firsts Korea Journey パッケージ グッズ



韓国で2人の思い出レターをテーマしたパッケージグッズ



・特典チャンス 韓国フォトブースプリクラ Firstくん 実際に韓国で撮影されたプリクラです!

・L Holder 4個

・ポストカード 被りあり 14枚

・A7サイズシール 5枚

・JaくんFirstくんの手書き手紙(印刷) 被りあり

5枚

※フォトカードは付いていません。



全て確認の為開封しましたが新品です。



水漏れ防止、折れないように発送致します。





タイBL

JaFirst

Dont Say No

Dont Say No the series商品の情報