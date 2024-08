トドロクツキex SAR PSA10 ポケモンカードゲーム 【★新品！！】

◾️はじめに

ワンオーナーのPSA鑑定品を多数出品しているので、こちら( #tas_PSA )から覗いてみてください^_^



◾️ポイント

・鑑定機関PSAへ自分で鑑定依頼し、10 GEM MTの評価を取得したカードです。(ワンオーナー品)

・鑑定から返却された後は触れずに、除湿された暗所にて保管しておりました。

・梱包に力を入れています。(以下3ステップを行った上で梱包をします。)

①OPP袋に入れて、傷・水漏れを防止します。

②緩衝材(プチプチ)に包んで、傷防止をします。

③袋に入れて、水漏れ防止をします。



◾️複数購入

複数商品同時購入で、追加商品1つにつき200円値引きをさせていただきます。

まとめ買い申請をしていただくか、購入前にコメントをください。



◾️その他

・必要に応じて写真を追加しますので、気になる箇所はコメント下さい。



■注意事項

・すり替え防止の為、交換や返品はできません。

・写真にてカードの状態をよくご確認下さい。





2023 POKEMON JAPANESE SV4K-ANCIENT ROAR 090 ROARING MOON EX SPECIAL ART RARE



