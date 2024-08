BT21 x FRAGMENT 中サイズぬいぐるみ キーリング TATA ぬいぐるみ 信頼

BT21 X FRAGMENT MEDIUM SIZE PLUSH DOLL AND KEYRING "TATA" SET



ビーティーイシビル x フラグメント 中サイズぬいぐるみ and キーリング "TATA"





* FRAGMENTのシンボルである稲妻ロゴがキャラクターの目で表現されています。

* ALL BLACKのボディカラーにキャラクターのカラーが稲妻刺繍で表現されています。

* ぬいぐるみはアストラ生地を使ってモコモコとした感触

* 紙製ボックス+透明ウィンドウパッケージ



-



製品サイズ

横185mm縦150mm奥行100mm

パッケージサイズ

横200mm縦325mm奥行120mm





Keyring

製品サイズ

横100mm縦80mm奥行60mm

パッケージサイズ

横150mm縦190mm奥行60mm商品の情報