店頭販促用 Bz FRIENDSⅡ 非売品CD プロモーション盤 サンプル盤 ミュージシャン 最新版

Bzのミニアルバム「FRIENDS II」のプロモーション盤です。

店頭販促用の非売品で、レアなコレクター向けの商品となります。

ケースにスレはありますが盤面はきれいです。



Bz FRIENDSⅡ RCM-1001

NOT FOR SALE

PROMOTIONAL USE ONLY







#Bz グッズ 非売品 販促品

プロモーション盤 プロモ盤 サンプル盤

FRIENDS2 フレンズ2商品の情報