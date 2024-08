アイドルマスターシンデレラガールズ ライブBD Happy New Yell!! ミュージック セール新作

THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Broadcast & LIVE Happy New Yell !!! Blu-ray BOX



【オリジナルカートンBOX付き】(Blu-ray 6枚組)

【豪華メモリアルフォトブック3冊】歌詞付きオールカラー



BD、CD共に未開封新品になります。

コロムビアミュージックショップ特典のスペシャルライブ音源CD

も付属します。



#シンデレラガールズ

#アイマス

#Happy New Yell!!!商品の情報