ポケモンカード classic クラシック デッキ3種セット未開封 ポケモンカードゲーム 公式正規販売店

センタリング良好、PSA10候補だと思います。



完全未開封、エネルギーカード等も付いてます。

未開封のため表面状態しか確認できませんが、全て傷等無く極美品です。



ネコポスにて匿名発送いたします



他でも出しており、売れてしまった場合にはキャンセルさせていただくことがあるかもしれませんので、ご購入前にコメントいただけると幸いです。



スリ替え防止の観点から商品購入後の返品は受け付けませんので、気になる所がありましたら、コメントで確認してから購入するようにしてください。

写真の追加等の対応いたします。



ポケモンカード classic クラシック フィルム 未開封 3点セット



リザードン カメックス フシギバナ



2023 POKEMON JAPANESE CLL-TRADING CARD GAME CLASSIC CHARIZARD & HO-OH

ex DECK 003 CHARIZARD

2023 POKEMON JAPANESE CLF-TRADING CARD GAME CLASSIC VENUSAUR & LUGIA ex

DECK 003 VENUSAUR

2023 POKEMON JAPANESE CLK-TRADING

CARD GAME CLASSIC BLASTOISE & SUICUNE

ex DECK 003 BLASTOISE商品の情報