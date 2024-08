【PSA】赤鬼阿,青鬼吽(AUM、英語、村上隆、もののけ京都 その他 大特価放出！

赤鬼阿,青鬼吽の英語ver.のPSA9,10連番です٩( ω )و



・【PSA9】赤鬼 阿:英語ver.

2024 MURAKAMI.FLOWERS COLLECTIBLE ENGLISH TRADING CARD TAKASHI MURAKAMI MONONOKE KYOTO 008 EMBODIMENT OF A



・【PSA10】青鬼 吽:英語ver.

2024 MURAKAMI.FLOWERS COLLECTIBLE ENGLISH TRADING CARD TAKASHI MURAKAMI MONONOKE KYOTO 009 EMBODIMENT OF UM





京都市京セラ美術館で開催中の『村上隆もののけ京都』来場者限定特典で配布されるプロモパック(Murakami.Flowers Takashi Murakami Mononoke Kyoto Limited Edition For the First Visitors Promotion Pack)に封入されているカードです。

Murakami.Flowers 108フラワーズboxのトレーディングカードで話題沸騰中の村上隆デザインのトレカになります。



来場者限定、数量限定の特別なカードとなっており、特別な書き下ろしイラストが描かれたカードです。



破損,防水対策は当然のこと、開封しやすさにも配慮した丁寧な梱包で発送致します^^



