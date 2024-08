超極美品 ルイヴィトン アンプラント モノグラム ポルトフォイユ サラ ネイビー 小物 正規輸入商品

We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



◆商品状態◆

通常使用で出来る範囲のスレやキズありますが

全体的に綺麗で目立つ傷や汚れは無い超極美品

使用感かなり少なめ

型崩れ無し

モノグラム柄くっきり

金具ピカピカ

ボタンしっかり閉まり

ファスナー開閉スムーズ

べたつき無し

ハガレ無し

気持ちよく快適に使えるよう簡易リペアとクリーニング済



中古品のため、写真に写らない小さな傷や汚れ、劣化、擦れ、たるみがある場合があります

照明やお使いのスマホやパソコンの影響で実際とは色合いが異なる場合があります



年代、メンズ・レディース問わず使える大人気『ポルトフォイユ・サラ』

一目で人気ブランド『ルイヴィトン』とわかるモノグラム柄

カード入れとポケットが豊富、小銭入れと札入れは大きく開き、収納性が高く使い勝手抜群な長財布、長くお使い頂けます



・ブランド:ルイヴィトン / LOUIS VUITTON

・商品名:ポルトフォイユ・サラ

・型番:M62125

・色 :マリーヌルージュ ネイビー 青 ブルー 赤 レッド

・柄 : モノグラム アンプラント

・サイズ:横19×縦10.5×厚さ2.5cm

・仕様:小銭入れ×1 札入れ×2 カード入れ×16 ポケットx 3

・シリアル番号:CA0129

・購入店:グップラ

・付属品:無し



◆保管状況◆

タバコ吸ってません

ペット飼ってません

◆発送について◆

24時間以内の発送です。遅れる場合は連絡します

◆返金保証◆

商品は鑑定済みの正規品です。真贋鑑定、買取を行うストアや古物商取得者のみ可能な業者からの仕入れです

万が一正規品でないなど不具合があった場合、返品・返金対応致します

