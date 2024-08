110 MAURICE LACROIX モーリスラクロア　メンズ　レディース 時計 (※バラで販売可能)

人気ブランド【モーリスラクロア】腕時計になります

Popular Brands【MAURICE LACROIX】 Watch

Immediate purchase is OK. We only sell genuine products. Please buy with confidence.



男性、女性

どちらもご使用可能なボーイズサイズです

シンプルなデイト、カレンダー付きデザイン

箱、付属品付きです!

バンド裏面劣化ありますが、

純正バンドなので交換せず出品させて頂いてます

☆稼働品/ It is in working condition.

☆正規品/ genuine product

☆クリーニング済み/ Cleaned and sanitized!

☆新品電池 交換済み/new battery



【盤カラー】 ブラック

【ベルトカラー】 ブラック

【ウォッチサイズ】 34mm

【腕まわり】 12-17㎝

No110



(ウォッチサイズはリューズを含まないサイズです)

