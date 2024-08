ERL vamps スケート スニーカー イーアールエル 26cm ブラウン 靴 オンラインストアショップ

Brand new! First come, first served!

Popular item! Special price for a limited time!



カラー:ブラウン



ERL Suede Skate Sneaker Leather COLOR : Brown SIZE : US9(26cm)





Color: 100% Leather

Style Code: ERL08SH02







試し履きのみです。

私にはサイズが大きかったので出品します。

ぼてっとしていて大きいイメージですがサイズ感は26~26.5までの人にはぴったりだと思います。

他に質問あればお気軽にどうぞ商品の情報