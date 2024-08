2021！第11世代上級ハイスペック！大容量SSD！メモリ16GB！パナソニック Windowsノート本体 大型セール

Panasonic CF-SV1



2021!高年式モデル!動作良好!

頭脳となるCPUは第11世代高速Core i5!

ストレージは起動も動作も数倍早いNVMeSSDを搭載!

保存は大容量512GB!

メモリはこのシリーズ希少な16GBの大容量!作業もサクサク!

バッテリーフル充電容量 99%以上!ほぼ新品級!(写真10)

重量は1Kgほどの超軽量!

初期設定済み!即稼働!

外装クリーニング、除菌アルコール処理済み!

送料無料!即買いOK!発送迅速!



◆スペック◆

【OS】Windows11Pro

【CPU】インテルCore i5-1145G7

【ストレージ】NVMe M.2SSD512GB

【RAM】 16B

【ディスプレイ 】12.1型 (1920×1200)

【付属品 】AC電源アダプター 、Officeプロダクトキー(トップ画面ファイル保存)



◆チェック項目◆

無線LAN(Wi-Fi) OK

Webカメラ OK

USB OK

SDカード OK

バッテリー充電・起動 OK

タッチパッド、クリック操作 OK

キー操作(英数字) OK

ゴム足 OK



◆本体状態◆

本体は使用による傷や擦れなどやや使用感が見受けられますが液晶は発色もよく明るく良好な印象です。



◆その他◆

※バッテリーは充電容量の変化する消耗品のため保証対象外です。

写真掲載時間も機械的計算であり実働とは異なります。

・状態評価は個人の目視での主観で判断しております。

中古機は写真では見えにくい傷や擦れなどがある場合がありますので予めご了承ください。

・◆チェック項目◆ (バッテリー以外)の初期動作につきましては商品到着日を含め3日間保証致します。(梱包開封時の初期動作チェック時のみ)

チェック項目以外は確認のための設備や機器の持ち合わせがなく動作確認出来ておりません。



質問がありましたらお気軽にコメント欄よりお願い致します。

M428商品の情報