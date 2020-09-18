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Громадсько-політичний тижневик Кіцманщини

Кіцманська лікарня поповнюється новим обладнанням: тут можна буде зробити ІФА-тести

18 сен 2020
Нинішній рік особливо складний для медиків, адже цього року наклалася пандемія коронавірусу і втілення медреформи. Змінюються принципи фінансування лікарень: щоб отримати кошти (на зарплату, ліки, обладнання) – треба підписувати так звані «пакети послуг» із Національною службою здоров’я України.

Кіцманська лікарня поповнюється новим обладнанням: тут можна буде зробити ІФА-тести

 



 

 

НСЗУ може оплачувати 27 пакетів медичних послуг. Кожен заклад самостійно обирає, за якими пакетами заклад подає заяву до НСЗУ для укладення договору. Служба має досить жорсткі вимоги до умов надання медичних послуг в закладах, враховує, чи є робота за пакетом економічно обґрунтованою для закладу, чи достатньо кваліфікованих спеціалістів і обладнання для надання певної медичної послуги. Цього року Кіцманська ЦРЛ підписала з НСЗУ 12 пакетів медпослуг — це найбільше з-поміж усіх інших районних, міських та навіть обласних лікарень області, повідомляє kitsman.city.

У трьох відділеннях лікарні (інфекційному, терапевтичному і реанімаційному) лікують хворих на коронавірус. Щоб мати змогу рятувати життя і якісніше надавати медичну допомогу, протягом року лікарня закуповувала, отримувала за бюджетні кошти місцевих рад та від благодійників найнеобхідніше обладнання: кисневі концентратори, апарати штучної вентиляції легень, монітори спостереження за пацієнтом, рентген-апарат, обладнання для лабораторії.


 


А днями лабораторія Кіцманської ЦРЛ поповнилася ще одним дороговартісним сучасним апаратом імуноферментного аналізу. Для чого він потрібен?

Як розповіла завідувачка клініко-діагностичною лабораторією Кіцманської ЦРЛ Тамара Моргоч, апарат виконує понад 300 методик. Але наразі ним будуть робити лише антитіла до імуноглобулінів М і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання на коронавірус, якщо G — то людина перехворіла і виробилися антитіла до цього захворювання. Для ІФА-дослідження потрібна кров пацієнта, точніше — сироватка крові. Її відбиратимуть на приймальному покої зранку, і до вечора того ж дня людина отримає результат аналізу.


Кіцманська лікарня поповнюється новим обладнанням: тут можна буде зробити ІФА-тести

 

За словами головного лікаря Володимира Хромюка, Кіцманська ЦРЛ поки що єдина з-поміж інших районних лікарень придбала такий апарат, до цього такі тести можна було зробити лише в кількох медзакладах Чернівців. Адже часто люди вважають, що перехворіли коронавірусом ще до початку епідемії або сподіваються, що перенесли хворобу безсимптомно. Перевірити це можна буде, здавши ІФА-тест. Ціну на послугу має затвердити районна рада (як засновник ЦРЛ), але вона буде дешевшою, ніж в Чернівцях (там — близько 200 гривень за один імуноглобулін).

Чому цей аналіз не безкоштовний? По перше, його можуть здати і отримати результат всі бажаючі, без направлення лікаря. По-друге, лікарня надає безплатні послуги лікування в рамках підписаних пакетів медпослуг з НСЗУ, в тому числі — за направленням сімейного лікаря, після госпіталізації екстреною медициною. Для того, щоб робити аналізи, потрібно купувати витратні матеріали, змінні картриджі. За ПЛР-тести, які роблять за направленням лікаря, обласному лабораторному центру оплачує держава. Законодавством передбачено, що кожен медичний заклад може надавати і платні послуги, адже ці кошти направлятимуться на заробітну плату спеціалістів, яких не фінансує НСЗУ, на оновлення обладнання, комунпослуги і т.д.

Ще один важливий апарат, який близько місяця працює в лабораторії — для визначення хімічний, метаболічний склад крові, вміст газів у венозній крові. Буквально за 10 хвилин цю важливу інформацію отримує лікар у відділенні. Цей апарат дуже потрібен для лікування хворих і з коронавірусною інфекцією, і з іншими недугами.

Кіцманська лікарня поповнюється новим обладнанням: тут можна буде зробити ІФА-тести

 

 

Однією з проблем лікарні, яка загострилася при збільшенні хворих, які потребували кисневої дотації, було забезпечення киснем. Адже кисень 40 років до цього возили у балонах з Чернівців, а одного балону вистачало на пів години кисневої дотації.
— Возити кисень балонами було дорого, незручно, та й небезпечно, — розповідає головний лікар Кіцманської ЦРЛ Володимир Хромюк. — Тому ми встановили три великі кріоциліндри (один резервуар замінює 22 балони кисню), в які закачується рідкий кисень і подається у приміщення лікарні. Зараз працюємо над тим, щоб відремонтувати, розширити мережу постачання із під’єднанням всіх відділень до централізованої системи подачі кисню. На сьогоднішній день кисень подається лише у ті відділення, які приймають хворих у критичних станах — реанімація, пологове та приймальний покій. У Європі киснем лікарні забезпечують кисневі станції, які генерують кисень зі звичайного повітря. Щоб зробити таку кисневу станцію у Кіцманській лікарні, потрібно кілька мільйонів… Тож ми шукаємо, звідки можна залучити на це кошти, в тому числі — від благодійників.

 


 


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