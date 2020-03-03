Громадсько-політичний тижневик Кіцманщини

Хворий на коронавірус чернівчанин приїхав з Італії через Румунію

03 мар 2020

 

У чоловіка, котрого госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні цими вихідними, виявили коронавірус.

Результати аналізу фахівці лабораторного центру отримали сьогодні, 3 березня.

Чоловік із 21 лютого подорожував Італією. У мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Прикордонники на контрольно-пропускному пункті «Порубне» поміряли йому температуру, вона була нормальною.

Хворий на коронавірус чернівчанин приїхав з Італії через Румунію

 

 

 

Гарячка та першіння у горлі з’явилися у чоловіка 28 лютого. Він одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні недужого забрала «швидка». Медиків попередили, що чоловік побував у Італії і міг контактувати із інфікованими коронавірусом, тож вони виїхали на виклик у захисних костюмах.

Чоловік повертався в Україну автомобілем, у якому була лише його дружина. Наразі вона почувається добре та перебуває у самоізоляції. Також інфікований контактував із прикордонником, котрий міряв температуру. За ним спостерігають лікарі.

Медики наголошують, чоловік діяв правильно – мінімізував контакти та одразу звернувся за допомогою до фахівців.

– Превентивні заходи, знання алгоритму дій, який необхідно застосовувати, озброює нас як суспільство для того, щоб грамотно поводити себе у таких ситуаціях, коли встановлено факт інфікування, – зазначив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Нагадуємо, на Буковині працює цілодобова «гаряча лінія» для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19.

На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками COViD-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям.

Телефон цілодобової «гарячої лінії»: 066 084 93 13.

Пресслужба ОДА.

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