Все про коронавіруси та захворювання, які вони викликають — доцент Буковинського медуніверситету

Коронавіруси це група вірусів, які здатні викликати захворювання у людей та тварин. На сьогодні відомо більше двадцяти коронавірусів і вони поширені на всіх континентах та материках, окрім Антарктиди. У людини коронавіруси спричиняють гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). ГРЗ спричинені цими вірусами зазвичай мають легкий або дуже легкий перебіг. У більшості випадків такі хворі навіть не звертаються за медичною допомогою. І лише окремі коронавіруси, яких є три, у частині випадків можуть спричиняти захворювання з тяжким перебігом та несприятливими наслідками. Одним із таких вірусів є новий коронавірус, який був відкритий у грудні 2019 року і отримав назву SARS-CoV-2. Захворювання, яке спричиняє цей вірус отримало назву COVID-19. Наразі спостерігається поширення цього вірусу у різних країнах світу, зокрема і в країнах Європи.

Поширення коронавірусу. Ілюстрація healthmap.org/wuhan/



Зараження новим коронавірусом (SARS-CoV-2) у більшості випадків не несе загрози для здоров’я тим паче життя інфікованого. Більше ніж у 80 % інфікованих хвороба перебігає у вигляді легкого ГРЗ. Найбільш частими симптоми є підвищення температури тіла, втомлюваність, біль у м’язах, сухий кашель. Рідше спостерігаються біль голови, біль у горлі, запаморочення, нежить, чмихання. Інколи можуть мати місце атипові симптоми такі як діарея, нудота, блювання. Разом з цим у частини інфікованих захворювання набуває тяжкого (14 %) та вкрай тяжкого (5 %) перебігу у вигляді тяжкої пневмонії, пневмонії з гострим респіраторним дистрес-синдромом на фоні, яких виникає дихальна недостатність. Тяжкі форми COVID-19 здебільшого виникають у людей похилого віку (70 – 80 років і старше), у людей з надмірною вагою та наявними супутніми захворюваннями, такими як бронхіальна астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання тощо. Є дані, що тяжкі форми COVID-19 частіше виникають в осіб монголоїдної (азійсько-американської) раси порівняно з європейцями та афроамериканцями. Загалом смертність при заражені SARS-CoV-2 коливається у межах 2,2 – 2,8 %. Більше 97 % хворих на COVID-19 повністю одужує.

Джерелом зараження при COVID-19, як і при інших ГРЗ спричинених коронавірусами є хвора людина. Хвора людина виділяє віруси у довкілля з крапельками слини та слизу при чмиханні, кашлі, розмові. Зараження здебільшого відбувається повітряно-краплинним шляхом при вдиханні здоровою людиною контамінованих вірусами великодисперсних частинок слини чи слизу. Рідше зараження відбувається контактним шляхом при потраплянні збудника на шкіру рук і занесення його на слизові оболонки роту та очей або ж у випадку безпосереднього потрапляння збудника на коньюнктиву. Вважається, що COVID-19 відноситься до інфекцій з помірним чи невисоким ризиком зараження.

Етіотропних засобів для лікування COVID-19 наразі немає. Застосовується патогенетичне та симптоматичне лікування, якого у більшості випадків достатньо для одужання хворих.

Щоб запобігти зараженню новим коронавірусом (SARS-CoV-2) необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

ü уникати тісних контактів (тривале перебування в одному приміщенні, поцілунки, застілля тощо) із друзями, сусідами, знайомими та іншими особами впродовж 14 днів з часу їх повернення із регіонів де реєструються випадки COVID-19;

ü уникати будь-яких контактів з особами, хворими на простуду, які повернулися із регіонів де реєструються випадки COVID-19, або контактували з хворими на COVID-19;

ü вимагати від керівництва закладу (установи) не допускати до роботи чи навчання осіб із симптоматикою ГРЗ;

ü обмежити відвідування заходів із великим скупченням людей (кінотеатри, дискотеки тощо);

ü обмежити користування громадським транспортом, якщо відстань невелика – краще пройтися;

ü регулярно проводити провітрювання своєї оселі, робочого кабінету, аудиторії тощо.

Разом з цим громадяни, які прибули із регіонів де реєструються випадки COVID-19 зобов’язані:

‒повідомити про себе сімейного лікаря, а за відсутності декларації із сімейним лікарем, керівника амбулаторії за місцем проживання (якщо така інформація не надавалася фахівцям територіального органу громадського здоров’я у пункті пропуску через державний кордон);

‒дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря та фахівців територіального органу громадського здоров’я щодо дотримання заходів спрямованих на запобігання поширення COVID-19;

‒при підвищенні температури тіла чи появі інших симптомів ГРЗ повідомити по телефону сімейного лікаря та викликати бригаду екстреної медичної допомоги вказавши на наявну симптоматику та перебування у регіоні де реєструються випадки захворювання на COVID-19.

Експерт ДОЗ Чернівецької ОДА,

Доцент кафедри внутрішньої медицини

та інфекційних хвороб БДМУ Рандюк Ю.О.