Роботи художника Миколи Приньковського бачили в 30 країнах Світу, але не бачили на рідній Буковині

Він об’їздив всю Європу далекобійником, але улюблена справа Миколи Приньковського — це малювання. Його карикатури, ілюстрації друкували в європейських газетах, мистецьких каталогах, він брав участь у різних художніх конкурсах і виставках. У 2013 році отримав відзнаку від ООН за участь у конкурсі плакатів про мир на Землі під егідою ООН. В грамоті за підписом колишнього Генсекретаря ООН Кофі Аннана та відомого політичного карикатуриста й журналіста Ранана Лур’є, зокрема, зазначено: «Для нас великий привілей і честь визнати ваш чудовий талант».

Та цей талант, на жаль, практично невідомий на Батьківщині. Майже ніхто не знає про худодника-самоучку із П’ядиківців Миколу Приньковського, ім’я якого звучало в Європі поряд з іменами іменитих митців. Навіть ідею провести виставку робіт карикатуриста на Буковині не підтримав ніхто з тих, до кого митець звертався.

Підтримали талант з Кіцманщини у сусідньому Снятині, де в двох залах художньо-меморіального музею художника Василя Касіяна розмістили виставку, яка налічує 62 карикатури Миколи Приньковського. 6 лютого відбулося відкриття виставки, а всі бажаючи зможуть побачити виставлені тут карикатури та ілюстрації протягом двох місяців, пише kitsman.city.

Змалку Микола Приньковський любив малювати, закінчив біологічний факультет Чернівецького держуніверситету. Згодом переїхав до Польщі, де мешкав понад 10 років і працював далекобійником. Захоплення живописом з часом не зникло.

— У вільний час завжди брав аркуш паперу і малював пейзажі, вулиці європеських міст, де побував, портрети відомих людей. Малюю переважно олівцями, аквареллю, адже це зручно в дорозі. — розповів художник. — Під час роботи у Європі відвідував різні художні виставки, бував в галереях знаменитих художників. Роботи видатних митців надихали продовжувати малювати і вдосконалювати майстерність. Хочеться, щоб мої роботи оцінили, побачили люди. І хоч я художник-самоучка без спеціальної освіти, мої карикатури, плакати друкували в мистецьких каталогах поряд із роботами відомих художників з різних країн світу.

Під час відкриття виставаки робіт Миколи Приньковського в Снятині він розповів, що його роботи бачили на виставках в 30 країнах світу.

Науковий працівник художньо-меморіального музею художника Василя Касіяна, відомий художник Ярослав Семелюк, який разом з однодумцями організував вистаку в стінах музею, сказав: «Такої виставки карикатур немає не те, що в Західному регіоні, її нема в Україні». І справді, кожна робота має глибокий зміст: одні каркатури викликають посмішку, та більшість — наштовхують на роздуми і демонструють глобальні проблеми людства та сучасного світу. Це і глобальне потепління, і проблеми екології, міграції, війни, залежності людей від соцмереж і грошей, несправедливість і багато іншого.

Тож Микола Приньковський та працівники музею в Снятині гостинно запрошують відвідати виставку карикатур і жителів Франківщини, і Буковини.

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