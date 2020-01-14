Суховерхів отримав перше, Драчинці — друге місце на конкурсі Маланок у Кіцмані

Сьогодні, 14 січня, в Кіцмані відбувся традиційний огляд-конкурс маланкувальних і щедрувальних колективів. Свято було гарним, веселим, колоритним, велелюдним. Завдяки організатору —Кіцманській ОТГ, переможці отримали грошові призи.

Маланкарі із Суховерхова і Драчинець продемонстрували театралізовані дійства. Колективи із Кіцманя, Витилівки колядували, щедрували, віншували із Новим роком, Різдвом, Василієм.

Багато фото зі свята - на сайті kitsman.city

Привітали колективи учасників та всіх присутніх на святі міський голова Кіцманської ОТГ Сергій Булега, т.в.о.голови райдержадміністрації Юрій Косар, заступник голови районної ради Іван Гулей.

Кілька сотень глядачів зацікавлено спостерігали за дійством, підспівували, фотографувалися, смакували кутю, якою пригощали представники «Нової пошти».

І ось після виступу всіх колективів оголосили переможців конкурсу: Перше місце і 5000 грн. отримала суховерхівська Маланка, друге місце і 3000 грн. — колектив "Драчинецька Диканька", третє місце і 2000 грн. — троїсті музики «Гердан» із Кіцманя. Подяками та призами нагородив всіх учасників конкурсу міський голова Кіцманської ОТГ Сергій Булега.





Також на святі Сергій Булега вручив приз підприємцю Інні Озарчук (ресторан «Гран-Прі») за найкраще оформлення закладу до новорічних свят.