Гроші за вакцинацію можна використати на передплату газет на сайті Укрпошти: як це зробити on-line
11 фев 2022
Вже працює програма Єпідтримка для передплати друкованих ЗМІ. Скористатися «віртуальними» грішми можна в онлайн-сервісі з передплати періодики на сайті «Укрпошти» https://peredplata.ukrposhta.ua
Листоноші і поштові відділення наразі не мають можливості виписувати періодичні видання за кошти Єпідтримка, лише за готівкові гроші. Тому зробити це можна лише через інтернет.
На сайті Укрпошти можна передплати газети з березня по грудень 2022 року. Якщо ви вже виписали улюблені видання на перше півріччя, можете продовжити передплату на друге. Або подарувати підписку своїм родичам, самотнім старшим односельцям, сусідам, зробити приємне своїй першій вчительці... Щоб передплатити газету "Вільне життя", натисніть тут.
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