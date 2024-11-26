Період реєстрації доменного імені freelife.cv.ua закінчився 26.11.2024 р.

Наразі freelife.cv.ua знаходиться у періоді автоматичного пільгового продовження реєстрації (ARGP).
Тривалість дії ARGP для доменного імені freelife.cv.ua - 28 днів (не гарантовано).
Протягом дії ARGP (до 24.12.2024 р.), період реєстрації freelife.cv.ua може бути продовжено тільки реєстрантом.
Якщо ви є реєстрантом (власником) доменного імені freelife.cv.ua - невідкладно, сплатіть продовження реєстрації. Не відкладайте продовження реєстрації на останній день періоду ARGP.
В іншому разі - починаючи з 24.12.2024 р. доменне ім'я буде видалене без можливості продовження реєстрації.
Сайт компанії: hostpro.ua
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